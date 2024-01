Man könnte schon drüberfahren Großbaustelle im Trierer Westen: Neue Verbindungsstraße schon fast fertig

Trier · Wochenlange Verzögerungen aufgrund des Wetters gibt es beim Straßenbau immer wieder. Nicht so beim Bau der Verbindungsstraße in Trier-West. Da stehen nun Arbeiten an, die auch Folgen für den Verkehr im Stadtteil haben.

04.01.2024 , 07:35 Uhr

Die Arbeiten für die neue Brücke über die Bahnstrecke in Trier-West liegen im Zeitplan. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Würden unweit der Lokrichthalle keine Absperrgitter den Weg versperren, könnte man mit ein wenig Geschick schon heute über die neue Verbindungsstraße mit dem Namen Über Brücken im Trierer Westen fahren. Die soll später einmal die Verkehrsströme in diesem Teil der Stadt neu regeln. Weg von der Horn- und der Kölnerstraße. Bis zu 8000 Fahrzeuge täglich sollen über die neue Strecke fahren.