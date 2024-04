Erlebnis unter der Basilika Verborgene Orte: So ist die neue Führung in die Unterwelten von Trier

Wenn Birgit Spitzley Gäste und Einheimische in den Untergrund führt, haben die Teilnehmer Glück. Die Gästeführerin brennt für die Geschichte von Trier und vermittelt das mittlerweile seit 14 Jahren so lebhaft, dass sich schon mal die Zeit vergessen lässt. Wie an diesem Tag, an dem sie 20 neugierige Menschen durch die Ausgrabungen unter der Konstantinbasilika leitet, durch die Tiefen der Kaiserthermen und den Kryptoportikus. „Wir benötigen zwei Stunden, vielleicht wird es aber auch ein wenig länger“, kündigt sie mit einem Augenzwinkern an. Am Ende werden mehr als 210 Minuten vergangen sein.