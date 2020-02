Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasserschutz : Verbotene Kyllinsel-Gartenhäuschen in Trier-Ehrang müssen abgerissen werden

Bei Ehrang teilt sich die Kyll in zwei Arme, dazwischen liegt die Gemarkung "Auf dem Wehr" - wo in den vergangenen Jahren etliche Gartenhäuser, Grillplätze und Sitzecken entstanden sind. Erlaub ist das nicht. Foto: Portaflug

Trier Auf der Kyllinsel in Trier-Ehrang sind in den vergangenen Jahren kleine Gartenidyllen entstanden. Dabei sind dort jegliche Aufbauten streng verboten. Jetzt sollen die Bürger abreißen.

Kurz bevor die Kyll in die Mosel fließt, teilt sich der kleine Fluss in zwei Arme auf. Die Insel dazwischen ist etwa 600 Meter lang, bis zu 300 Meter breit und liegt auf Höhe der Friedhofstraße in Trier-Ehrang. Auf dem Wehr heißt das Areal in Ehrang. Bei der SGD Nord, die für Gewässer zuständige Landesbehörde mit Sitz in Koblenz, wird die Gemarkung unter der Bezeichnung Flur 16, 17 geführt.

Das Ufergelände der Kyll ist schon seit der Preußenzeit als Überschwemmungsgebiet festgelegt. Beim Hochwasser Anfang Februar blieb die Kyll an dieser Stelle zwar in ihrem Bett. Steigen die Fluten allerdings noch extremer an – so wie zum Beispiel 1993 – überschwemmt der Fluss die Insel bei Ehrang komplett. Überschwemmungsgebiete dürfen deshalb nicht bebaut werden. Denn alles, was dort lagert oder herumsteht, könnte weggespült werden.

Kommentar Sinnvolles Verbot für die Kyllinsel in Trier-Ehrang Foto: TV/Klaus Kimmling Von Christiane Wolff Ja, das liebgewordene Gartenhäuschen und den heimeligen Grillplatz mitten im Grünen aufzugeben, ist schmerzhaft. Hätten die Behörden frühzeitig reagiert, wären die kleinen Gärten der Kyllinsel ihren Eigentümern gar nicht erst ans Herz gewachsen. Nun sollten die Besitzer sich dem Gesetz allerdings beugen und das Überschwemmungsgebiet von jeglichen Aufbauten befreien. Und zwar möglichst ohne den schwierigen Verwaltungsakt durch Klagen und Widerstand in die Länge zu ziehen. Denn das Bebauungsverbot ist sinnvoll: Lokale Starkregen und Hochwasser könnten laut Wetterexperten weiter zunehmen. Selbst kleine Bäche werden dann zu reißenden Strömen – die Lauben und Sitzgarnituren wegschwemmen und große Schäden verursachen können. Die Verantwortung für den Schutz vor solchen Elementarschäden liegt nicht nur bei den Behörden, sondern bei jedem Einzelnen. c.wolff@volksfreund.de

Die Kyllinsel ist in Hunderte kleine Parzellen aufgeteilt, die Privatleuten gehören. Brombeerbüsche überwuchern den größten Teil des Areals. Auf den freien Flächen haben die Großeltern der heutigen Besitzer einst Salat, Möhren und Bohnen angepflanzt. Ein Teil der reinen Nutzgärten hat sich allerdings in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach in kleine grüne Paradiese verwandelt – mit Gartenhäuschen, hübsch hergerichteten Bauwagen, Zäunen, Hochbeeten, Wassertanks, Trampolinen für Kinder, Sitzgarnituren und Grillplätzen. All das muss weg.

Bislang war die Trierer Stadtverwaltung gegen den unerlaubten Wildwuchs nicht vorgegangen. Vor einiger Zeit hätten sich allerdings Anlieger beschwert über die zahlreichen Bauten auf dem Überschwemmungsgebiet, erklärt das städtische Presseamt, warum nun gehandelt wird. Das Vorgehen sei mit der für den Hochwasserschutz zuständigen Landesbehörde SGD Nord abgestimmt.

Ausnahmen vom Bebauungsverbot von Überschwemmungsgebieten sind grundsätzlich zwar möglich, unterliegen aber strengen Regelungen. Dazu kommt, dass die Kyllinsel als sogenannter Abflussbereich definiert ist – für die die Vorgaben nochmal strenger sind, teilt die SGD Nord mit.

„Wir können den unzulässigen Zustand daher nicht weiter hinnehmen“, erklärt der städtische Baudezernent Andreas Ludwig daher im Gespräch mit dem TV.

Im Trierer Rathaus bereitet das Thema nun Bauchschmerzen. Auch, weil die Bürger ihre kleinen Paradiese wohl nicht ohne Widerstand aufgeben werden. „Es sind Hunderte Bürger, die dort Eigentum haben, teils auch Erbengemeinschaften“, erläutert Roland Geiler, Leiter des städtischen Amtes für Bauen und Umwelt. Das Verbot, auf der Kyllinsel Gartenhäuschen, Spielgeräte und Grillplätze zu errichten, per Einzelverordnungen durchzusetzen, sei ein kaum zu bewältigender Aufwand. Denn dafür müssten zunächst nicht nur die genauen Grundstücksgrenzen der über die Jahre immer weiter vererbten und auch weiterverkauften Kleinstparzellen eruiert werden, sondern auch alle Einzelbesitzer.

Schon vor Jahren ist der Ortsbeirat an dieser ungeklärten Gemengelage gescheitert: „Wir wollten einen befestigten Spazierweg über die Kyll­insel anlegen, hätten dafür aber die Besitzverhältnisse der anliegenden Grundstücke klären müssen, was nahezu unmöglich war“, sagt Bertrand Adams, Ortsvorsteher von Trier-Ehrang. „Teilweise wissen die Leute gar nicht, dass und welche Parzellen ihnen gehören.“ Dass alle Spielgeräte und Gartenhäuschen nun abgerissen werden müssten, werde „manche Familie hart treffen“, bedauert Adams.

Zumindest das Rechtsproblem will die Stadt mit einem für Trier neuen Verwaltungsinstrument lösen: einer sogenannten Allgemeinverordnung. „Bei einer Allgemeinverordnung wird das betroffene Gelände als Ganzes erfasst. So könnten wir eine einzige Verfügung erlassen, die für das gesamte Areal gilt, und die vorgibt, dass binnen eines bestimmten Zeitraums alle Bauten, Sitzecken und so weiter von der Kyllinsel entfernt werden müssen“, erläutert Amtsleiter Geiler.

Wie das im Detail funktionieren soll – etwa, was passiert, wenn Eigentümer auf die Allgemeinverfügung nicht reagieren – wird derzeit in der Stadtverwaltung erarbeitet. Im Frühjahr will Baudezernent Andreas Ludwig das Vorgehen dann im Ortsbeirat und im Stadtrat vorstellen und besprechen.

„Es geht dabei nicht darum, ein Verbot um dessen selbst wegen durchzusetzen“, betont Ludwig. „Werden bei einem Hochwasser die Gartenhäuser und die anderen Aufbauten weggeschwemmt, werden diese Bauteile zu gefährlichen Torpedos, die großen Schaden anrichten können“, sagt Ludwig. Außerdem könnten Grills, Gartenstühle, oder Trampoline, die von den Fluten mitgerissen werden, weiter flussabwärts Abläufe verstopfen und verkeilen und so die Überschwemmung verstärken.

Gartenhäuser, Zäune, Spielgerät: Auf der Kyllinsel in Trier-Ehrang sind in den vergangenen Jahren kleine grüne Paradiese entstanden – verbotenerweise. Foto: Christiane Wolff

Kyllinsel. Foto: TV/Schramm, Johannes