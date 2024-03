Kann das weg, oder ist das noch gut? So verhindert man Lebensmittelverschwendung

Die Banane hat die ersten braunen Flecken, der Salat das ein oder andere welke Blatt und das Abendessen von gestern war dann doch zu viel. Was geschieht nun mit den Lebensmitteln? Ab in die Tonne damit? In Deutschland werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt – vieles davon wäre noch genießbar.