Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte stecken Mülltonne an Trierer Tankstelle in Brand

Unbekannte stecken Mülltonne an Trierer Tankstelle in Brand

Trier Zu einer brennenden Mülltonne auf dem Gelände einer Esso-Tankstelle in der Trierer Kaiserstraße ist die Berufsfeuerwehr der Stadt am Samstagmorgen, 18. Juli, gegen 1.30 Uhr Dank des schnellen Eingreifens des Löschzugs entstand nur ein geringer Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die um die Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen an oder in der Nähe der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.