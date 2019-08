Polizei : Verdacht auf Körperverletzung: 37-Jähriger tunkt Kind im Schweicher Freibad unter Wasser

Schweich (red) Ein 37 Jahre alter Mann soll laut Polizei am Sonntag im Schweicher Freibad einen zwölfjährigen Jungen am Hals gefasst, in den Schwitzkasten genommen und dann unter Wasser getunkt haben.

Der Vorfall habe sich gegen 18.25 Uhr ereignet – in einem Bereich des Schwimmbeckens, in dem zu diesem Zeitpunkt mehrere Kinder gespielt hätten.