Spendenaktion : Kindern psychisch kranker Eltern helfen

Trier/Hermeskeil „Meine Hilfe zählt“: Der Trierer Verein Auryn bittet um Spenden, um zwei 450-Euro-Jobs zu schaffen.

Auryn kümmert sich um die Sorgen und Nöte von Kindern psychisch kranker Eltern und stärkt sie – hauptsächlich in Trier, mittlerweile auch in Hermeskeil und bald in Saarburg. Gabriele Apel leitet die Anlaufstelle für betroffene Kinder. Gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin und angehenden Bachelor-Psychologinnen bietet sie Gruppentreffen, Gespräche, jährlich eine Ferienfreizeiten an und rückt das Thema aus der Tabuzone. Aktuell etwa entsteht ein Flyer speziell für Schulen.

Die Corona-Pandemie macht die Sitaution für betroffene Kinder noch schwieriger. Die Kinder treffen sich laut Apel nach wie vor in begleiteten Gruppen, während der Pandemie nur zu viert statt zu acht. „Sie freuen sich sehr, sich in der Gruppe treffen zu können“, sagt Apel. In Trier gibt es zurzeit drei Gruppen, in denen die jungen Teilnehmenden sagen können, wie sie sich fühlen und was sie bewegt . Eine weitere Gruppe gibt es in Hermeskeil. Und einmal im Monat trifft sich in Trier eine Gruppe von erwachsenen Kindern psychisch Kranker. „Die Entlastung in der Gruppe und mit uns sprechen zu können, ist für die Betroffenen wichtiger denn je, da zurzeit viele andere soziale Kontakte fehlen“, sagt Apel.