Natur : Verein bietet Fortbildung für Waldbesitzer

Trier/Kell am See (red) Der Kreiswaldbauverein Trier-Saarburg bietet seinen Mitgliedern und weiteren interessierten privaten Waldbesitzern im Landkreis Trier-Saarburg eine besondere Fortbildung an. Es geht um die Wiederbewaldung der Waldflächen, die durch die Stürme im vergangenen Jahr und/oder Borkenkäferbefall in den Jahren 2018 und 2019 geräumt werden mussten und nun zu einer Wiederbewaldung anstehen.

Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 12. Oktober, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Treffpunkt ist der Segelflugplatz Kell am See, Parkplatz an der Straße zur Hochwaldalm. Bitte der Witterung angepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei.