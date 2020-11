Corona : Verein buntes Trier plant spontane Demo für Solidarität in der Pandemie

Verein buntes Trier plant spontane Demo für Solidarität in der Pandemie

Trier Der Verein „Für ein buntes Trier“ ruft für heute, Montag, 17.45 Uhr zu einer Spontandemonstration auf. Sie steht unter dem Motto „Trier braucht dich und keine Querdenker - Demo für solidarisches Miteinander in der Pandemie“.

Ort der Demonstration ist der Hauptmarkt. Laut Verein wollen „die örtlichen Querdenker, Corona-Rebellen etc. ab 18 Uhr einen Lichterspaziergang durch die Stadt machen. Wir wollen deshalb am Hauptmarkt stehen und zeigen, dass die Trierer Stadtgesellschaft sich für ein solidarisches Miteinander in der Pandemie ausspricht.“