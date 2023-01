Hochwasserschutz : Das Regenrückhaltebecken in Trierweiler muss saniert werden: Was passiert mit den Tieren vom Exotis Resort?

Das Regenrückhaltebecken in Trierweiler muss saniert werden: Was passiert mit den Tieren vom Exotis Resort?

Trierweiler Wenn es wieder einmal zu lange und zu viel im Gewerbegebiet Trierweiler regnet, besteht die Gefahr, dass es in Trierweiler Hochwasser gibt. Ein Regenrückhaltebecken soll das verhindern. Es dient jedoch seit vielen Jahren als Heimat von mehr als 100 Tieren. Das soll sich nach langem Hin und Her ändern.

Pfauen, Papageien, Gänse und auch Esel: Mehr als 100 Tiere hat der Verein Exotis Resort Trierweiler auf einem eher ungewöhnlichen Gelände untergebracht. In einem Regenrückhaltebecken. Das wurde ursprünglich vor rund 50 Jahren angelegt, um bei Starkregen Gebäude und Menschen im unterhalb gelegenen Trierweiler vor Wassermassen zu schützen. Geht es nach der Struktur- und Dienstleistungsdirektion Nord (SGD), dürfte mit der Tierhaltung bald Schluss sein. Sie hat die Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land dazu verdonnert, das Rückhaltebacken zu sanieren.

Jahrelanger Streit um Zuständigkeit

Verdonnert ist in diesem Zusammenhang richtig, da es jahrelang juristische Auseinandersetzungen über die Frage gegeben hatte, wer denn für das Regenrückhaltebecken eigentlich zuständig ist. Im Spätsommer 2019 hatte die SGD die VG angewiesen, die Stauanlage zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Ende Juli 2022 lehnte schließlich das Oberverwaltungsgericht Koblenz eine Beschwerde gegen den sofortigen Vollzug der von der SGD aufgestellten Forderungen ab.

Fest steht, dass der Streit mit der SGD die Verbandsgemeinde Trier-Land mehrere tausend Euro Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten eingebracht hat. Das war es dann jedoch auch schon mit den Gewissheiten. Wie genau die Sanierung ablaufen wird, wann die Bauarbeiten beginnen und was das alles kosten wird, ist auch mehrere Monate nach dem Koblenzer Urteil noch offen. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung in einem ersten Schritt Bürgermeister Michael Holstein ermächtigt, dass dieser die nun anstehenden Planungen beauftragen darf.