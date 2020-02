Windkraft : „Wir sind für erneuerbare Energien, aber...“

Info

2012 startete die Verbandsgemeinde Schweich ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) unter anderem mit neuen Festlegungen zur Windkraft. Parallel dazu schlossen sich Feller Bürger zusammen, um sich gegen dieses Vorhaben zu wehren. Denn sie befürchten bis heute, von Windrädern eingekesselt zu werden, so dass Landschaft, Natur und Gesundheit leiden und der Wert ihrer Immobilien sinkt. 2013 gründeten sie den gemeinnützigen Verein Feller Gegenwind.

Im gleichen Jahr gab es erste Offenlagen zur FNP-Änderung in der VG Schweich und in der VG Ruwer. 2014 wurden Gutachten und Fachbeiträge erstellt. Im Juli 2015 dann die zweite Offenlage in der VG Schweich. Bis Dezember machten Bürger laut Feller Gegenwind mehr als 1600 Eingaben gegen die Änderung des FNP. Im gleichen Monat beschloss der VG-Rat Schweich den FNP.

Ebenfalls 2015 erfolgte die zweite Offenlage in der VG Ruwer. Dem Verein Feller Gegenwind zufolge gab es 500 Eingaben gegen die Änderung des dortigen FNP.

Im Januar 2016 beantragte die VG Schweich die Genehmigung des FNP. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg bremste die Windkraftpläne jedoch aus, indem sie die Genehmigung nicht erteilte. Die VG Schweich legte Widerspruch bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ein. Der Widerspruch wurde 2017 abgewiesen. Die VG klagte dagegen beim Verwaltungsgericht. Das Gericht wies die Klage ab und bestätigte somit die Entscheidung der Kreisverwaltung.

2019 ging die VG Schweich in die Berufung. Dieser Berufung wurde stattgegeben, der Verhandlungstermin ist allerdings noch offen.