Protest : Verein für ein buntes Trier lädt zu Kundgebung ein

Trier Als Ergänzung zur Lichterkette an der Porta Nigra am heutigen Freitag um 20 Uhr veranstaltet der Verein für ein buntes Trier bereits um 19 Uhr eine Kundgebung „Für Demokratie und Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts!

Die Vorfälle am vergangenen Wochenende in Berlin erforderten den energischen Protest aller Demokraten, schreibt der Verein in seinem Aufruf. Die Demonstrationen der Rechtsextremisten aber auch die undemokratischen Forderungen nach Abdankung der Regierung und der Aufruf zu einer verfassungsgebenden Versammlung auf der Kundgebung von Querdenken711 zeigten deutlich, dass die Demonstrierenden in Berlin die demokratische Ordnung und die Freiheitsrechte in Frage stellten.