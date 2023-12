Unterstützung in der Fremde Netzwerkhafen Ukraine: Wie ein Trierer Verein geflüchteten Menschen hilft

Trier · Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 kamen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Seither leistet der Trierer Netzwerkhafen Ukraine Unterstützung bei Integration, Sprache und Anträgen. Wie die Ehrenamtlichen geflohenen Menschen helfen, in Deutschland Fuß zu fassen und was sie schon erreicht haben.

21.12.2023 , 07:30 Uhr

Seit anderthalb Jahren schon unterstützt das Team des Vereins Netzwerkhafen Ukraine geflüchtete Menschen in Trier und von außerhalb: Tetjana Podzhio, Mariia Kedrova, Micha Frickenhaus, Yuriy Grinberg, Anastasia Bakman, Artem Bakman, Olga Zhudina, Kirill Vinarski (von links). (Archivbild) Foto: Yuriy Grinberg

Von Johanna Münch

Geflohen vor Krieg und Gewalt mit Hoffnung auf Schutz und ein sicheres Leben ohne Bombenangriffe kommen viele Ukrainer seit dem Februar vergangenen Jahres nach Deutschland. Doch was sie zunächst erwartet, ist ein fremdes Land mit fremder Sprache und einem Berg an Bürokratie. Solchen Menschen bei der Integration zu helfen, das machten sich Yuriy Grinberg, Artem Bakman und Micha Frickenhaus zur Aufgabe. Sie waren alle drei schon immer ehrenamtlich tätig und im Herbst 2022 fanden sie zusammen. „Wir haben uns gefragt: Wie können wir den Flüchtlingen helfen?“, erzählt Artem Bakman. Er und Yuriy Grinberg sind vor vielen Jahren selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. „Wir verstehen beide Seiten“, sagt Bakman.