Neue Mitte für Trierer Ortsbezirk : Geplanter Verein: Gartenfelder wollen gemeinsame Sache machen

Trier Der Trierer Ortsbezirk Trier-Mitte/Gartenfeld besteht aus sehr unterschiedlichen Quartieren. Menschen aus dem Gartenfeld machen sich nun auf, ihr Umfeld zu gestalten. Das war jedoch nicht der einzige Grund für eine Infoveranstaltung.

Einfahrtsverbot von der Sickingen- in die Bergstraße sorgt für Unmut in Olewig

Doch zuerst hat Petra Block das Wort. Sie ist Ortsvorsteherin von Olewig. Sie appelliert an die Nachbarn aus dem Gartenfeld, das Einfahrtsverbot von der Sickingenstraße in die Bergstraße möglichst rasch aufzuheben. Die Folge der Sperrung seien lange Staus in Olewig und unhaltbare Zustände morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Block macht den Vorschlag, dass möglichst rasch an der Einmündung der Olewiger Straße in den Kreisel an den Kaiserthermen eine Rechtsabbiegespur gebaut wird. So könnte der Verkehr schneller abfließen. Bis es so weit ist, solle die Einfahrt in die Bergstraße zwischen 7 und 9 Uhr erlaubt sein. Auch Julia Köster mahnt eine Aufhebung des Verbots an. Sie wohnt in einem Teil der Olewiger Straße, der zum Stadtteil Mitte/Gartenfeld gehört. Das Einfahrtsverbot erschwere für Menschen aus diesem Teil des Viertels, andere Punkte im Gartenfeld schnell mit dem Auto zu erreichen.