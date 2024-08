Aktion des Vereins Viele Hände für die Hoffnung Hilfstransport verlässt Trier in Richtung Ukraine: Sieben Menschen fahren an die Front

Samstagmorgen, 9 Uhr: Vor der Porta Nigra in Trier versammeln sich Menschen. Viele Menschen. Denn sieben Helferinnen und Helfer machen sich von hier aus auf zu einer besonderen Mission. Zweieinhalb Wochen lang sind sie in der Ostukraine unterwegs. Dort, wo der Krieg am heftigsten tobt. Aufgerufen zu Spenden hatte der Verein „Viele Hände für die Hoffnung“ und dass bereits zum 15. Mal.