Spendenaktion : Flutkatastrophe: Auf TV-Leserinnen und -Leser ist Verlass

Jünkerath/Pellingen/Saarburg Drei Projekte sind bereits vollständig finanziert. Vereine können über das Hilfeportal des Volksfreunds weitere Aktionen starten.

Tausende von Menschen sind von der katastrophalen Flut betroffen. Darunter auch gemeinnützige Vereine, die für andere da sind und Gutes tun. Jetzt brauchen manche selbst Hilfe: Etwa der Verein Tierteller Eifel in Jünkerath bei Gerolstein. An den Tierteller können sich sonst Tierhalter wenden, die in finanzielle Not geraten sind und kein Geld haben, um Futter für ihre Hunde und Katzen zu kaufen. Das Wasser hatte die Ausgabestelle und zwei angemietete Garagen geflutet, die als Lagerraum dienen. Auf unserem Hilfeportal „Meine Hilfe zählt“ hat der Vereinsvorsitzende Hans-Dieter Budick um Spenden gebeten: „Im Moment brauchen wir dringend Futter-, Sach- und Geldspenden, um unsere Arbeit weiter fortsetzen zu können.“ Die gute Nachricht: Innerhalb kürzester Zeit sind 14 400 Euro zusammengekommen.