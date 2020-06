Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktionen auf aktuelle Corona-Regeln : Vereine in der Region nach Lockerungen zwischen Sorge und Wiedersehensfreude

Erste Probe unter freiem Himmel: Stefanie Valerius (links) und Miriam Brenner bereiten Desinfektionsmittel und Sitzplan für das erste gemeinsame Musizieren des Musikvereins Zemmers nach der Corona-Zwangspause vor. Im Hintergrund misst Marco Endres auf dem Schulhof die Drei-Meter-Abstände ab, die einzuhalten sind. Foto: Cornelia Blesius

Zemmer/Schweich/Konz Sporttraining mit strikten Auflagen, Orchester-Proben auf Schulhöfen: Die Vereine kehren nach langer Corona-Zwangspause ein Stück zurück zur Normalität. Doch vieles bleibt trotz Lockerungen schwierig.



Die Corona-Pandemie hat Vereine hart getroffen. Monatelang ging aufgrund der Kontaktverbote nichts mehr. Trainingseinheiten fielen aus, ebenso Proben mit Chor oder Musikverein. Nach Lockerungen durch die Landesregierung läuft das Vereinsleben allmählich wieder an. Der TV hat bei Vereinsvertretern aus dem Trierer Umland nachgefragt, wie deren Lage derzeit aussieht.

Musikvereine

„Es ist immer noch sehr schwierig, auch mit den Lockerungen“, sagt Cornelia Blesius, erste Vorsitzende des Musikvereins (MV) Zemmer. Laut der neunten Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz soll vorerst draußen musiziert werden, in der Halle nur ausnahmsweise. Das Hygienekonzept für Blasorchester fordert, Sitzordnungen festzulegen. Die Musiker müssen drei Meter Abstand voneinander halten. „Da braucht man auch draußen erstmal eine Fläche, die groß genug ist“, sagt Blesius. Und die Fideihalle in Zemmer sei bei 44 Aktiven „schnell voll“. Echtes Proben könne es so noch nicht geben. Dennoch wolle es das Orchester am Wochenende erstmals draußen probieren. „Die Mitglieder hungern nach Kontakt zu ihren Mitmusikern. Sie freuen sich darauf, die anderen wiederzusehen.“

Bewusst sei ihr jedoch auch, sagt Blesius, dass das Virus nicht einfach weg sei. Man müsse wohl noch längere Zeit mit diesen neuen Rahmenbedingungen leben und vorsichtig bleiben. „Wir wollen ja auf gar keinen Fall einen Infektionsherd schaffen, das wäre fatal.“ Wehmütig wird die Chefin, wenn sie an die ursprünglichen Pläne für dieses Jahr denkt. Ein Konzert zu seinem 50. Geburtstag mit den renommierten Tiroler Blasmusikern Viera Blech musste der MV Zemmer auf 2021 verschieben. „Natürlich haben wir mit den Einnahmen kalkuliert. Und ob wir die Sponsoren auch für nächstes Jahr gewinnen können, weiß niemand.“ Das Finanzielle sei jedoch nachrangig, sagt Blesius. „Musikalisch war es bitter, weil unser Orchester unter neuem Dirigenten in der Form seines Lebens war und so brutal ausgebremst wurde.“

Auch dem MV Concordia Kell am See hat die Pandemie das Jubiläum verhagelt. Nun feiern die Musiker das 100-jährige Bestehen des Vereins erst nächstes Jahr. Laut dem Schriftführer Karlheinz Barthel sollen die Proben, obwohl unter Auflagen möglich, vorerst weiter ruhen: „Drei Meter Abstand zueinander halten – das ist unmöglich!“, sagt Barthel. Die 32 Musiker hätten bei dieser Distanz Probleme, sich gegenseitig zu hören – was für ein Zusammenspiel nötig sei. Der Verein verfüge über genug Rücklagen. Finanzielle Einbußen gebe es dennoch, weil die VG-Tierschau in Kell ausfalle, bei der der Musikverein sonst die Bewirtung übernehme. Es fehlten zudem Einnahmen aus der Vermietung des Vereinshauses.

Die Stadtkapelle Hermeskeil hat laut Vorstandsmitglied Sophie Schäfer schon auf dem Grundschulhof geprobt: „Der Abstand war weniger das Problem, eher das teilweise schlechte Wetter. Da werden die Hände schnell kalt.“ Die Zwangspause habe der Verein recht gut überstanden. Schade sei aber zum Beispiel, dass das Grundschulorchester Mukis sich nicht treffen könne: „Ob die Kinder nach so langer Pause noch weiter dabei bleiben wollen, das weiß man nicht.“

Sportvereine

Laufen mit dem gebührenden Abstand - beim Turnverein Hermeskeil haben die Leichtathleten ihr Training nach langer Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Foto: Bernd Schmidt/TVH

Bei Harald Emmrich, Präsident des TuS Mosella Schweich, hält sich die Freude über die Lockerungen fürs Vereinsleben in Grenzen. Für die etwa 1800 Mitglieder seines Vereins müssten 75 Prozent des Angebots nach wie vor ruhen, sagt er. Denn die Pandemie habe ein aktuelles Problem in Schweich verschärft, sagt Emmrich. „Es ist keine Halle frei für uns, weil dort entweder saniert wird oder Schulklassen dort untergebracht sind.“ Und der Fußballplatz als Trainingsfläche sei bereits voll ausgelastet.

Noch gar nicht zu denken sei wegen Abstandsregeln an Fußball bei den Kinderteams oder gar ans Turnen. „Beim Turnen müssten vier Meter Abstand eingehalten werden, bei der Hochrisiko-Gruppe Herzsport nur 1,50 Meter. Das leuchtet nicht wirklich ein“, beklagt Emmrich die zum Teil unterschiedlichen Hygienevorgaben für die Sportarten. Sollten die Auflagen bis Jahresende weiterhin so streng bleiben, sagt er, befürchte er vermehrte Mitglieder-Austritte, die bislang noch ausgeblieben seien.

Finanziell müsse der TuS einige Einbußen verkraften durch abgesagte Turniere oder Sommercamps. „Aber wir haben gut gewirtschaftet.“ 90 Prozent der Trainer hätten zudem während der Zwangspause auf ihr Gehalt verzichtet. Deshalb sei die vom Land angebotene Corona-Soforthilfe für Vereine von bis zu 12 000 Euro auch keine Option: „Dafür geht es uns nicht schlecht genug.“

Hans Joachim Schalm ist Vorsitzender der Turngemeinde (TG) Konz mit etwa 2000 Mitgliedern. Die Freude sei groß, sagt er, dass es bei der TG in vielen Sparten wieder losgehe. Als Verein erfülle man schließlich eine soziale Aufgabe: „Wir sind auch für die Seele da.“ Bei den noch nicht erlaubten Kontaktsportarten wie Kampfsport, Volleyball oder Basketball hätten sich die Gruppenleiter alternative Trainingsmethoden im Freien überlegt. „Wir sind aber nicht sorgenfrei“, sagt Schalm. So habe es etwa seit März 60 Vereinsaustritte gegeben. Zwar sei der Verein dadurch „nicht in Not geraten“. Doch die Beiträge der Kündiger fehlten beispielsweise für die Renovierung einer Halle, die bald bevorstehe.