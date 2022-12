Kulturstiftung Trier : Die achte Auflage des Trierer Kulturweins ist abgefüllt

Die Vorstände der Kulturstiftung Andreas Ammer und Bärbel Schulte heben zusammen mit Yvonne Russell (von links), Stiftungsdirektorin der Vereinigten Hospitien, den neuen Kulturwein aus der Taufe. Foto rechts: Das für das Etikett gewählte Motiv des Trierer Künstlers Jakob Schwarzkopf zeigt den Trierer Hauptmarkt. Foto: TV/Trierer Kulturstiftung

Trier Dank der Unterstützung des VDP-Weinguts der Vereinigten Hospitien fließen zwei Euro von jeder Flasche in die Förderarbeit der Bürgerstiftung. Der Kulturwein ist ebenso wie die aktuelle Kulturaktie eine Hommage an einen der renommiertesten Künstler Triers: Jakob Schwarzkopf.

Die Künstler-Etiketten der Trierer Kulturweine zeigen immer ein Motiv der Kulturaktien. Für die achte Auflage dieses Spendenweins hat das VDP-Weingut der Vereinigten Hospitien das Motiv der Edition 2022 ausgewählt. Mit jeder Flasche sind wieder zwei Euro Spende verbunden. Der Erlös wird zur Kulturförderung und Finanzierung von Projekten der kulturellen Teilhabe in Trier verwendet.

Der geschichtsträchtige Ort für die Präsentation hätte nicht passender sein können. Vertreter der Hospitiendirektion, der Weingutsleitung und Bürgerstiftung hatten in Deutschlands ältesten Weinkeller am Moselufer eingeladen, um Wein und Kultur erneut in einem Spendenwein miteinander zu verbinden. Das Motiv des renommierten Trierer Künstlers Jakob Schwarzkopf zeigt Triers „gute Stube“, den Hauptmarkt. Die Stiftung ehrt den international bekannten Glaskünstler, der weltweit unverwechselbare Glasfenster geschaffen hat, mit der Kulturaktie 2022. „Was passt besser zur guten Stube als ein guter Riesling aus Trierer Traditionslagen? Nach der Erfolgsausstellung ‚Bring your own Schwarzkopf‘ heißt es nun ‚Drink your own Schwarzkopf‘, so die Stiftung.

Foto: TV/Kulturstiftung Trier

Sonderedition Trierer Kulturwein Die Weinmacher haben für dieses gemeinsame Projekt einen Riesling aus Trierer Weinlagen ausgewählt. Weingutsleiter Joachim Arns erläutert: „Unser trockener Gutsriesling ist die Visitenkarte unseres Weinguts. Er präsentiert sich im Jahrgang 2021 rassig, mit feiner Rieslingfrucht und einer zarten Schieferwürze. Ein pikanter trockener Wein, der Lebendigkeit und wunderbar aromatische Fruchtnoten in Einklang bringt.“ Die Weinberge am Amphitheater sind seit dem späten Mittelalter mit Reben bestockt und gehörten früher bedeutenden Trierer Abteien und Klöstern. Der Grau-schieferboden gibt dem Wein seine typische Würze und feine Fruchtnote. Der elegante trockene VDP-Gutsriesling hat 6,6 g/l Säure, 7,5 g/l fein balancierte natürliche Fruchtsüße und 11,5 Prozent Vol. Alkohol.

Der neue Kulturwein wird in Handel und Gastronomie zum Preis von 9,50 Euro erhältlich sein, ebenso in der Vinothek am Moselufer und im Onlineshop der Vereinigten Hospitien, dort ab zwölf Flaschen sogar versandkostenfrei. Hier gibt es auch passend zu Weihnachten besondere Präsentformen mit der passenden Kulturaktie (www.kulturstiftung-trier.de;

info@kulturstiftung-trier.de)

Das Engagement fürs Gemeinwohl hat bei den Vereinigten Hospitien eine lange Tradition. „Das Weingut ist Teil einer gemeinnützigen Stiftung, die auf ein Edikt Napoleons aus dem Jahr 1804 zurückgeht. Mit den Erlösen des Weinguts werden die vielfältigen sozialen Aufgaben der Stiftung mitfinanziert“, erläuterte Stiftungsdirektorin Dr. Yvonne Russell. Besonders geschichtsträchtig ist der Weinkeller aus römischer Zeit. 2010 wurde er als ältester Weinkeller Deutschlands offiziell vom Deutschen Weininstitut als Höhepunkt der Weinkultur ausgezeichnet.

Das VDP-Weingut der Vereinigten Hospitien ist eines der führenden Qualitätsweingüter an der Mosel. Neben vielen renommierten Steil- und Hanglagen an Saar und Mosel verfügt das Weingut über vier Monopollagen. Betriebsleiter Joachim Arns: „Das großartige Potenzial unserer Weinbergslagen nutzen wir, um charaktervolle, individuelle Weine von hoher mineralischer Prägung zu erzeugen. Unser Ziel sind Weine, die traditionell mit wenig Alkohol ein Höchstmaß an Frucht, Charakter und Eleganz bieten. Der Fokus liegt auf dem Riesling.“

Kulturgenuss der besonderen Art „Wir haben es den Trierer Weingütern zu verdanken, dass wir in dieser einzigartigen Weinkulturlandschaft leben können“, erklärt Dr. Andreas Ammer, Stiftungsvorstand, den Leitgedanken der Trierer Kulturweine. „Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft – und dazu gehört bei uns in Trier auch die Weinkultur. Wenn Kulturförderung so gut schmeckt, macht sie besonders viel Freude.“

Andreas Ammer dankte im Namen der Trierer Kulturstiftung Fritz Schwarzkopf für die Erlaubnis, das Motiv seines Vaters als Kunstetikett zu verwenden, ebenso Yvonne Russell für das fortgesetzte Engagement der Vereinigten Hospitien. „Mit dem Erlös aus den drei Spendenweinen helfen wir gerne mit bei der Förderarbeit der Kulturstiftung. Die Teilhabe älterer Menschen an Kulturangeboten liegt uns besonders am Herzen.“

Seit Beginn 2019 unterstützen die Vereinigten Hospitien bereits den von der Kulturstiftung ins Leben gerufenen Begleitservice für Senioren zu Theaterabenden, Konzerten und Kulturveranstaltungen.

Um die Kultur zu unterstützen, sind die Kulturaktien und die Kulturweine ideale Möglichkeiten. Mit dem Erlös der limitierten, handsignierten Exemplare im Wert von 50 und 100 Euro ermöglicht die Bürgerstiftung Bildungsangebote für Kinder, Projekte kultureller Teilhabe für Senioren und jährlich mehr als 80 Projekte der freien Kulturszene in Trier. Renommierte und vielfach ausgezeichnete Künstler gestalten seit 2006 die Jahreseditionen der Kulturaktie.

Entstanden ist eine einzigartige Sammlung zeitgenössischer Kunst von Trierer Künstlern. Alle 31 Motive der vergangenen 16 Jahre können in einer Dauerausstellung im Four Side Plaza Hotel am Trierer Verteilerkreis besichtigt werden, derzeit ergänzt mit einer Werkschau der Trierer Fotokünstler Ursula Dahm und Rainer Breuer.