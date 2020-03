Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Vereinigte Hospitien Trier starten nach Besucherstopp Aktion gegen die Einsamkeit

Aktion gegen die Einsamkeit in Zeiten der durch die Corona-Pandemie verursachten Isolation: Ehrenamtliche senden den Bewohnern der Vereinigten Hospitien bunte Ostergrüße. Bevor die Post den Senioren ausgehändigt wird, wird sie 24 Stunden gelagert, um ein Infektionsrisiko auszuschließen. Foto: Lengwin/Gerontologische Beratungsstelle

Trier Nach dem Corona-bedingten Besuchsstopp haben die Vereinigten Hospitien eine außergewöhnliche Aktion gegen die Einsamkeit gestartet. Zahlreiche Trierer engagieren sich.



Ein ganzer Karton voller Grußkarten, Osterdekoration und Ausmalbilder hat das Trierer Alten- und Pflegeheim Helenenhaus erreicht. Unter dem Betreff „Brücke“ senden Ehrenamtliche den Bewohnern der Vereinigten Hospitien aufmunternde Überraschungen gegen die Einsamkeit in Zeiten der Isolation. „Die Sachen bringen Mut, Farbe, Abwechslung und ganz viel Freude zu den uns anvertrauten Menschen“, sagt die Stiftungsdirektorin der Vereinigten Hospitien, Dr. Yvonne Russell.

Seit vergangener Woche können Angehörige die Bewohner der Vereinigten Hospitien nur noch per Telefon oder Brief kontaktieren. Der Besuchsstopp sei eine schwere Entscheidung gewesen, erklären Russell und ihr Kollege in der Geschäftsführung, Tobias Reiland. Die Maßnahme sei wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Bewohner und Patienten jedoch notwendig. Einen Corona-Verdachtsfall gebe es nicht; die Maßnahme sei rein vorbeugend, gaben sie über ihre Facebook-Seite bekannt.

„Der Besuch von Angehörigen ist für viele Bewohner das Highlight des Tages“, erklärt Russell. Deshalb war es ihr wichtig, einer Vereinsamung der Bewohner vorzubeugen. Über die sozialen Netzwerke startete sie die Aktion „Telefon- und Briefbrücke“: „Schreiben Sie, malen Sie, dichten Sie für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, und sprechen Sie mit ihnen! Kontakt ist auf viele Arten möglich!“, lautete der Aufruf via Facebook. Auf Wunsch können Bewohner nun nicht nur mit Angehörigen in Kontakt bleiben, sondern auch eine Telefon- oder Brieffreundschaft mit Ehrenamtlichen aufnehmen, sich austauschen und so den Kontakt zur Außenwelt aufrechthalten.

In einem „Matching“ beurteilen Psychologen der Gerontologischen Beratungsstelle der Hospitien, welcher Brief- oder Telefonpate mit welchem Bewohner harmonieren könnte. Dann wird der Kontakt zwischen beiden hergestellt. „Es liegt in unserer Verantwortung, dass der Alltag unserer Bewohner belebt und bereichert ist“, erklärt die Stiftungsdirektorin. Es gehe um „gelebte, warmherzige Nähe trotz räumlich­er Distanz“.

Um jedes Infektionsrisiko auszuschließen, lagern die Briefe zunächst 24 Stunden in einer Art „Zwischenstopp“. Erst dann werden sie an die Bewohner weitergeleitet. „Bei Sendungen ohne Adressaten wägen unsere Psychologen ab, welcher Bewohner derzeit eine Aufmunterung gebrauchen kann“, erklärt Russell.

Zahlreiche Ehrenamtliche sind dem Aufruf gefolgt und kreativ geworden. Inzwischen gibt es mehr „Brückenbauer“, als Bedarf ist. Denn aktuell geht es den meisten Bewohnern trotz der Isolation gut. „Ich fühle mich noch nicht einsam“, erzählt eine Bewohnerin.

Doch seit das vielfältige Freizeitangebot in den Vereinigten Hospitien durch das Coronavirus zum Stillstand kam, fehlt ihr ein wenig Beschäftigung. Aktivitäten wie Gymnastik, Sturzprävention und Bingo dürfen derzeit nicht mehr stattfinden. Statt im Speisesaal wird alleine auf dem Zimmer gegessen. Besonders vermisst die Seniorin die Gesellschaft einer Mitbewohnerin, mit der sie regelmäßig das türkische Legespiel Okey spielt. Umso mehr freut sie sich über die regelmäßigen Anrufe von Katharina Rother. Die Psychologiestudentin besuchte die Bewohnerin seit Mai vergangenen Jahres wöchentlich. „Wir sprechen über Alltagsfragen, aktuelle Geschehnisse und alte Zeiten“, sagt sie. Als die Studentin nach Trier zog, wollte sie sich ehrenamtlich engagieren. Bei der Gerontologischen Beratungsstelle sei ihr dann der regelmäßige Besuch einer Bewohnerin des Helenenhauses angeboten worden. Seit dem Besuchsstopp stehen die beiden in regem telefonischem Kontakt. „Ich hoffe, durch die ‚Telefonbrücke’ dazu beitragen zu können, dass sie sich trotz der räumlichen Isolation nicht einsam fühlt“, sagt Katharina Rother.

Nadine Bögemann ist ebenfalls ehrenamtliche Mitarbeiterin bei den Vereinigten Hospitien. Nachdem sie von der Telefon- und Briefbrücke erfahren hatte, teilte sie die Aktion gleich über eine WhatsApp-Gruppe. Wenig später hatte die Psychologiestudentin bereits acht Freunde für das Projekt begeistert. „Dieses Engagement im Freundeskreis zu erleben, fand ich sehr rührend“, erzählt sie. Gerade in ihrer Altersgruppe seien ehrenamtliche Tätigkeiten eher unüblich. Sie wünscht sich, dass das Engagement über die Aktion hinaus bestehen bleibt.