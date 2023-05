Musikprojekt im Moselort Bei „Leiwen live“ stehen Bläser und Rocker zusammen auf der Bühne

Wenn Jung und Alt ausgelassen zusammen feiern, wenn Bläser und Rocker gemeinsam auf einer Bühne stehen und das Publikum nach Zugaben ruft, ausgelassene Stimmung im brechend vollen Festzelt herrscht, dann lässt sich ohne Übertreibung behaupten: Läuft. So dürften sich das die Organisatoren auch in etwa vorgestellt haben, als sie in Leiwen ein neues Format entwickelten. 15 Ortsvereine hatten sich erstmals zusammengetan und stellten ein gemeinsames Programm auf die Beine. Drei Tage lang hieß es in dem Weinort an der Mittelmosel „Leiwen live“.