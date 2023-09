Prozess gegen Klimaaktivisten Nach Straßenblockade in Trier: Warum fast alle Verfahren eingestellt werden

Der Prozess gegen neun Klimaaktivisten und –aktivistinnen, die am 5. Juni 2021 das Trierer Krahnenufer blockiert haben und einen Rettungswagen aufgehalten haben sollen, ist vorbei. Die entscheidende Person am zweiten Verhandlungstermin am Mittwoch ist dabei Staatsanwältin Carolin Heister, welche die Anklage wegen Nötigung vertreten hat. Während die anderen Prozessbeteiligten schon am Montag mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden waren, hatte sie noch Redebedarf.