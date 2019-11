Bildung : Der Lohn für herausragende Arbeiten

Trier Herausragende Abschlussarbeiten, Studierende mit besonderem Engagement und besonderen Biografien standen im Mittelpunkt der jährlich stattfindenden Vergabefeier der Hochschule Trier. Zusätzlich zeichnete eine Jury die besten Forschungsideen von Professoren und Studierenden aus.

In diesem feierlichen Rahmen wurden auch die Preise des Wettbewerbs EU-Forschung durch Hochschul-Vizepräsidentin Gisela Sparmann vergeben.

Im Wettbewerb der Forschenden konnte sich Prof. Dr. Wolfgang Gerke über den ersten Platz freuen. Sein Projektteam erforscht, wie die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern genutzt werden kann, um Batterieteile aus Elektroautos wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Den zweiten Platz belegte ein Projekt von Prof. Dr. Michael Wahl zum 3D-Metalldruck. Platz drei erreichte Prof. Dr. Armin Wittmann mit seiner Projektidee zum Schutz von Kabeln und Leitungen in Industrieanlagen. Zudem würdigte die Jury mit einem Stipendium die Forschungsidee der Studentin Esther Oberbremer, die Membranen für Brennstoffzellen für Fahrzeuge untersucht und so einen Beitrag zur Weiterentwicklung umweltverträglicher Mobilitätsformen leistet.