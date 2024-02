Langes Warten, kurze Verhandlung Warum der Prozessauftakt nach dem tödlichen Fenstersturz in Trier so kurz war

15 Zuschauer sitzen am Dienstagmorgen schon vor 9 Uhr im Saal 66 des Landgerichts. Dort soll sich gleich ein 27-Jähriger vor der ersten Schwurgerichtskammer verantworten. Der Mann hat laut Anklage seinen Vater getötet. Doch zuerst müssen alle auf ihn warten. 20 Minuten vergehen, bis der Trierer in Handschellen in den Saal geführt wird. Dass er zu spät dran ist, liegt an der Verkehrssituation. Denn der Mann befindet sich seit dem 31. August 2024 in Untersuchungshaft. Laut dem Gericht war er nach dem Haftbefehl zuerst in der Psychiatrie im Mutterhaus untergebracht, später wurde er nach Koblenz verlegt. Und von dort kommt der Justiz-Transporter wegen Staus verspätet in Trier an.