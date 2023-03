Offene Geschäfte und Stände Shoppen und Musik in der Innenstadt: Schweich lockt mit verkaufsoffenem Sonntag

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag in Trier (der TV berichtete) lädt auch Schweich am 26. März zum Einkaufen in der Innenstadt ein. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte sowohl auf dem Straßenmarkt in der Innenstadt, als auch auf dem Markt in den Schlimmfuhren in den Geschäften Schweichs einkaufen. Dafür sei Schweich als „Einkaufsstadt mit kurzen Wegen“ laut dem Gewerbeverband Schweich gut geeignet. In den Geschäften sollen besonders Deko- und Modefans auf ihre Kosten kommen.