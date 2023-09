Einkaufen So war der verkaufsoffene Sonntag mit Streetfood und Herbstmode in Trier (Fotos)

Hohe Besucherzahlen beim verkaufsoffenen Sonntag in Trier Bestes Spätsommerwetter lockte am verkaufsoffenen Sonntag tausende Besucher in die Trierer Innenstadt. Erst Schlemmen beim Foodfestival "Porta Locals" und dann entspannt einkaufen stand bei vielen Trierern und Touristen auf dem Programm. Am Nachmittag war die Trierer Innenstadt gut gefüllt.