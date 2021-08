Veranstaltung : Verkaufsoffener Sonntag mit großem Programm

Trier (red) Zum fünften Mal öffnet von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. September, das Weindorf auf dem Hauptmarkt, „Wine in the City“. Trierer Winzer laden täglich in der Zeit von 11 bis 22 Uhr zum Verkosten und Fachsimpeln mit Wein-­experten ein.

Das „Weinzelt der regionalen Winzer“ auf dem Domfreihof ergänzt diese Genuss-Vielfalt mit Weinen von Mosel, Saar und Ruwer. Dazu gibt es Rahmenprogramm. Unter dem Motto „Fashion meets wine“ verwandelt sich das Weindorf am Samstag und Sonntag gleich vier Mal zum Laufsteg. In den 30-minütigen Modenschauen zeigen Mitgliedsbetriebe der CIT modische Trends. Talkrunden und Interviews zum Thema Wein, Vinotainment mit Thomas Vatheuer, das Weinquiz und eine Raritäten-Probe versprechen abwechslungsreiche Stunden. Dazu gibt es Musik von Chansons und Folk über Blues oder Swing bis zur Lounge-Musik.

Die Besucher können sich nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag, 5. September, von 13 bis 18 Uhr auf Genießer-Aktionen freuen. Auf dem Programm stehen Outdoor-Verkostungen und Verkaufsaktionen. Das Programmheft mit allen Veranstaltungen, den teilnehmenden Winzerbetrieben sowie allen Aktionen und Specials liegt in den Mitgliedsbetrieben und weiteren öffentlichen Stellen aus und findet sich auch unter www.treffpunkt-trier.de