Handel : Viele Advents-Events in Schweich

Schweich Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2019 in Schweich hat sich wieder mal als Publikumsmagnet erwiesen. Viele nutzten den regnerischen Tag, um sich mit warmer Kleidung und schon dem ein oder anderen Geschenk für Weihnachten einzudecken.

Auch der beliebte Geschenkgutschein, der in über 100 Geschäften einlösbar ist, war ein Renner. Die Innenstadt war fast komplett für den Verkehr gesperrt, sie gehörte den Fußgängern. Die Kombination aus Marktständen und den offenen Schweichern Geschäften kam gut an. Schweich ist eine Einkaufs- und Handwerkerstadt. Neben dem klassischen Einzelhandel findet man Dienstleister und Handwerksbetriebe, auch von ihnen beteiligten sich einige am verkaufsoffenen Sonntag, etwa m Gewerbegebiet Am Bahnhof und in den Schlimmfuhren. Kunden ließen sich zu den Themen Bauen, Sanieren und Renovieren umfangreich beraten.