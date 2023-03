Verkaufsoffener Sonntag und Ostermarkt in Trier Schauer und Sturmböen stören Kauflaune nicht

Heftiges Aprilwetter mit kalten Schauern, unterbrochen von kurzem Sonnenschein, lässt für den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Trier nichts Gutes erahnen. Die Aussichten erscheinen trübe, als die Geschäfte in der Trierer City um 13 Uhr öffnen. Doch auch ein schlechter Schein kann trügen. Das zeigen schon kurz vor 13 Uhr die wartenden Menschentrauben an den Eingängen der Galeria-Kaufhof-Häuser an Simeon- und Fleischstraße.