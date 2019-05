Händler sind mit den Umsätzen zufrieden

Benno Skubsch, Vorsitzender der City-Initative Trier, hat am Sonntagabend eine positive Bilanz gezogen: „Wir sind insgesamt zufrieden. Zwar war die Resonanz bei diesem verkaufsoffenen Sonntag zunächst wegen des Wetters etwas zurückhaltend. Zu Beginn hat es sogar gehagelt. Als dann die Sonne herauskam, hat es sich aber noch einmal deutlich gebessert.“

Positiv sieht Skubsch Wine in the City. „Die Aktion kam sehr gut an. Das hat sich wirklich gelohnt.“ Er selbst habe auch viele Besucher registriert, die einen weiteren Weg nach Trier auf sich genommen hätten. „Ich habe sogar mit einem Gast aus Mexiko gesprochen.“ Besonders am Nachmittag und in den Abendstunden sei es an allen Tagen an den Weinständen in der Innenstadt voll geworden.