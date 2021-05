Verkehr : Behinderungen durch Glasfaserausbau in Trier-Nord

Trier Beim Ausbau des Glasfasernetzes in Trier-Nord durch die Telekom kommt es laut Stadt in den kommenden Wochen zu Behinderungen in der Paulinstraße und der Franz-Georg-Straße. Dazu zählen verengte und gesperrte Gehwege, die Aufhebung von Bushaltestellen sowie Parkverbote.