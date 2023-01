Verordnung wird geprüft : Von 30,70 Euro auf...? Trier will Bewohnerparken teurer machen

Exklusiv Trier Die Stadt Trier hat TV-Recherchen offiziell bestätigt: Das Bewohnerparken soll in diesem Jahr teurer werden.

Als Anfang der 1990er Jahre in Trier das Anwohnerparken eingeführt wurde, wurde das damit begründet, dass die Anwohner in der engen Altstadt kaum mehr einen Parkplatz vor ihren Häusern finden, weil Besucher der Stadt diese Viertel zuparken. Die Kosten für den Parkausweis – damals zirka 30 DM – wurden mit dem entsprechenden Verwaltungsaufwand begründet. Diese Regelung hat seitdem Bestand. Aktuell kostet der Bewohnerparkausweis 30,70 Euro.

Aber die Höhe dieser Verwaltungsgebühr könnte sich schnell ändern: Nach jüngsten TV-Informationen soll das bereits bestehende Bewohnerparken in Trier teurer werden. Das bestätigt das Presseamt der Stadt. Wie weit die Gebühren erhöht werden sollen, stehe noch nicht fest und müsse in den Gremien diskutiert werden. Die entsprechenden Vorbereitungsgespräche würden demnach bis zur Beschlussreife voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 stattfinden.

Warum das Bewohnerparken teurer werden soll

Welche Bewohnerparkzonen es in Trier gibt

In Trier gab es bis 2020 20 Bewohnerparkzonen, das heißt, dass Anwohner nur in der Zone parken durften, für die ihr Ausweis ausgestellt wurde. Um den Parkdruck besser zu verteilen, wurde 2020 die Stadt auf nur noch drei Bewohnerparkzonen N (Nord), M (Mitte) und S (Süd) aufgeteilt.

In der Bewohnerparkzone Nord, die von der Nordallee über die Zeughausstraße hinaus reicht, sind 43 Straßen als Bewohnerparkzonen ausgewiesen. In der Zone Mitte, die im Innenstadtbereich zwischen Alleen und Moselufer liegt, sind es 62 Straßen und in der südlichen Zone neun Straßen.

Innerhalb dieser Zonen könne mit entsprechender Erlaubnis in den dafür gekennzeichneten Bereichen geparkt werden. In vielen dieser Straßen, besonders in Mitte, sind aber auch Parkplätze bewirtschaftet, sodass auch Besucher dort parken können.