Mehrere Faktoren : Verkehr in Trier: Wieso hat es sich am Morgen gestaut?

Auch der Schulstart könnte ein Grund für Staus in Trier sein. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Staus und genervte Autofahrer in Olewig, aber auch in der Stadtmitte: Heute Morgen ist der Verkehr in Trier wieder einmal eine Herausforderung. Was dahinter stecken könnte.

Zugegeben, es ist eine Momentaufnahme von heute früh: Aber wenn die Autofahrt von Trier-Filsch bis zur B49 an der Mosel in Trier 35 statt 10 Minuten dauert, ist dies auch für die in den Morgenstunden öfter von kleineren Staus geplagte Stadt mehr als ungewöhnlich.

Nachfrage bei der Polizei: Von Unfällen ist nichts bekannt, eine Erklärung, warum die Straßen heute besonders voll sind, gibt es nicht. Möglicherweise kommen einfach einige Faktoren zusammen, die aber den Verkehr auch in den nächsten Tagen erschweren könnten. Deshalb zählen wir sie auf. Einerseits nimmt der Berufsverkehr in den Tagen nach den Sommerferien deutlich zu. Was in dieser Woche noch dazu kommt: Die Schule hat wieder begonnen. Es sind schlichtweg wieder mehr Menschen in den Stadt unterwegs, und manche Fahrt dürfte auch zu den Schulen führen. Gerade an den ersten Tagen sind die Kinder manchmal zugegeben auch etwas schwerer beladen unterwegs.

Stau in Trier: Kein Unfall, sondern mehrere Faktoren

Aber noch etwas ist in diesem September anders. Seit sechs Tagen ist das Neun-Euro-Ticket ausgelaufen. Damit könnte mancher Trierer, der bisher den Bus genutzt hat, wieder auf das Auto umsteigen. Es sind also schlichtweg viele einzelne Faktoren, die in diesen Tagen den Verkehr erschweren.

Und da dies auch in den nächsten Tagen genauso sein dürfte, gibt es zugegeben keinen Super-Tipp, der Abhilfe schaffen kann, sondern nur kleine: Mehr Zeit einplanen, zwischen 7 und 9 Uhr eher die Autofahrt vermeiden, wenn es möglich ist, oder doch versuchen, den Bus zu nehmen.