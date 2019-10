Blaulicht : Verkehr staut sich wegen Unfall am Trierer Moselufer

Trier Durch einen Unfall in der Kaiserstraße kam es am Mittwochmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Trier. Eine 26-jährige Autofahrerin war gegen 14 Uhr in Richtung Moselufer unterwegs, wo sie nach links auf die Straße St.-Barbara-Ufer Richtung Konz abbiegen wollte.

Auf nasser Fahrbahn verlor sie laut Polizei wegen abgefahrener Reifen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und blieb auf der Fahrbahn in Richtung Konz stehen.