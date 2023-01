Verkehr : Trier will Bewohnerparken teurer machen

Trier Die Stadt Trier hat TV-Recherchen offiziell bestätigt: Das Bewohnerparken soll in diesem Jahr teurer werden.

In Trier gab es bis 2020 20 Bewohnerparkzonen, das heißt, dass Anwohner nur in der Zone parken durften, für die ihr Ausweis ausgestellt wurde. Um den Parkdruck besser zu verteilen, wurde 2020 die Stadt auf nur noch drei Bewohnerparkzonen N (Nord), M (Mitte) und S (Süd) aufgeteilt. In der Bewohnerparkzone Nord, die von der Nordallee über die Zeughausstraße hinaus reicht, sind 43 Straßen als Bewohnerparkzonen ausgewiesen. In der Zone Mitte, die im Innenstadtbereich zwischen Alleen und Moselufer liegt, sind es 62 Straßen und in der südlichen Zone neun Straßen.

Innerhalb dieser Zonen könne mit entsprechender Erlaubnis in den dafür gekennzeichneten Bereichen geparkt werden. In vielen dieser Straßen, besonders in Mitte, sind aber auch Parkplätze bewirtschaftet, so dass auch Besucher dort parken können. Wie die Stadt weiter auf TV-Anfrage mitteilt, wurden im Jahr 2022 insgesamt 4276 Bewohnerparkausweise ausgestellt. Diese Ausweise, die man im Internet beantragen und auch online bezahlen kann, haben jeweils eine Gültigkeit von zwölf Monaten. Die Frage, ob der Zahl an ausgestellten Bewohnerparkausweisen auch dieselbe Zahl an Bewohnerparkplätzen entspreche, ließ die Stadt auf TV-Anfrage unbeantwortet. Das Presseamt weist darauf hin, dass in den Zonen die besagte Mischnutzung stattfinde, so eine genaue Anzahl der Parkplätze nicht beziffert werden kann.