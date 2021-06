Verkehr : Verkehrsbehinderung durch Fahrraddemo am Samstag

Trier (red) Wegen einer Fahrraddemonstration von „Fridays for Future“ kann es am Samstag, 5. Juni, zwischen 15 und 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Trier kommen. Um 15 Uhr starten zwei Gruppen von Fahrradfahrern an der Porta Nigra.