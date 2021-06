Staus in der Innenstadt : Aktivisten blockieren Hauptverkehrsstraße in Trier – Danach Fahrraddemo und Kundgebung

Trier Bevor die Fahrraddemonstration der „Klimavernetzung Trier“ über die Bühne ging, haben Klimaaktivisten mit einer Protestaktion starke Verkehrsbehinderungen in Trier verursacht. Schon am Mittag war die Stadt dicht.

(red) Schon am Mittag hat eine Aktion von Klimaaktivisten in Trier für enorme Verkehrsbebehinderungen gesorgt. Gegen 12 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass mehrere Personen das Katharinenufer in Fahrtrichtung Konz, in Höhe der Böhmerstraße, blockierten.