Baustelle : Behinderung durch Baustelle

Trier (red) Die Stadtwerke Trier erstellen bis Mittwoch, 1. Juli, einen Gashausanschluss in der Straße Im Avelertal 57 b. Der Verkehr kann in beiden Richtungen einspurig mit reduzierter Fahrbahnbreite an der Baustelle vorbeifließen.