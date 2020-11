Trier-Heiligkreuz Die Stadtwerke Trier reparieren ab Montag, 30. November, den Hauptkanal in der Arnulfstraße bzw. Straßburger Allee (zwischen Nachtigallenweg und Franz-Buss-Straße) in Heiligkreuz.

Da die Leitung mittig in der Fahrspur in Richtung Mattheiser Weiher liegt und die Fahrspuren durch eine Verkehrsinsel getrennt sind, muss der Verkehr einspurig durch eine Ampelanlage an den Bauarbeiten vorbei geleitet werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 4. Dezember.