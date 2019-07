Verkehr : Behinderungen in drei Straßen der Innenstadt

Trier Die Blitzschutzanlagen am Max-Planck-Gymnasium, Auguste-Viktoria-Gymnasium und am Studienseminar der Berufsbildenden Schule werden nach Angaben der Stadtverwaltung Trier in der kommenden Woche instandgesetzt.

