Verkehr : Verkehrsrowdy auf der B53 – Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei Bitburg

Trier/Schweich Die Polizei such Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsrowdy machen können. Der gesuchte Autofahrer war am Montag gegen 15.55 Uhr auf der Bundesstraße 53 unterwegs. Bereits ausgangs der Ortslage Trier-Pallien in Richtung Trier-Ehrang überholte ein schwarzer Mercedes-Benz E220 nach Angaben der Polizei mehrere vor ihm fahrende Autos trotz Gegenverkehr.

Er überschritt dabei auch deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.