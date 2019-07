Polizei : Verkehrsschild in Osburg umgefahren und aus Verankerung gerissen

Osburg Unbekannte haben laut Polizei in der Klemensstraße in Osburg ein Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel umgefahren und aus der Verankerung gerissen. Die Tat soll in der Nacht von Samstag, 27. Juli, auf Sonntag, 28. Juli, verübt worden sein.

Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen blauen Pkw handeln müsse.