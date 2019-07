Zeugen gesucht : Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Osburg (red) Ein Verkehrsschild, das auf einer Verkehrsinsel in der Klemensstraße in Osburg stand, wurde umgefahren und aus der Verankerung gerissen. Die Polizei Hermeskeil geht davon aus, das sich der Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben muss.

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der gesuchte Fahrer mit einem blauen Fahrzeug unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.