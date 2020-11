In der Schweicher Brückenstraße und weiter stadteinwärts in der Richtstraße ist die Lärmbelästigung durch Fahrzeuge groß. Abhilfe könnte Tempo 30 schaffen. Nur im Modell fertig ist die neue Moselbrücke, die den Verkehr am südlichen Stadteingang neu ordnen würde. An der Kreuzung Isseler Straße/Gewerbegebiet Schlimmfuhren soll ein Kreisel gebaut werden. Foto: Albert Follmann