Unfall : Renault rast in Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Föhren

Foto: Agentur Siko

Föhren/Naurath Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr auf der K 38 am Ortsausgang von Föhren ereignet. Nach Informationen der Polizei befuhr der Fahrer eines Renault die Kreisstraße von Föhren in Richtung Naurath/Eifel.

