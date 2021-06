Prognose : Was passiert, wenn der Moselaufstieg nicht kommt?

Die neue Verkehrsstudie prognostiziert auch, wie sich beispielsweise der Verkehr am Georg-Schmitt-Platz in Trier entwickelt. Dort sind aktuell bereits rund 40 000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier 160 Seiten stark ist die neue Studie, die zeigt, wie sich die Verkehrsbelastung im Raum Schweich, Trier, Konz und Saarburg bis zum Jahr 2035 verändern wird. Der TV nennt weitere Details der Untersuchung, zu der sich Politiker Erklärungen wünschen.

Die Arbeit des Büros Vertec umfasst 160 Seiten. Dort wird berechnet, wie viele Fahrzeuge im Jahr 2035 wo unterwegs sind. Für den Fall, dass beispielsweise die Ortsumgehung Ayl und der Moselaufstieg gebaut werden. Es gibt auch Prognosen darüber, was passiert, wenn die Ortsumgehung und der Moselaufstieg nicht gebaut werden. „Nullfall“ nennt sich dieses Szenario, das in der Studie folgendermaßen dargestellt wird: Ausgehend vom Basisjahr 2018 rechnet das Büro mit 10,1 Prozent mehr PKW-Verkehr und 15,4 Prozent mehr Verkehr auf den Straßen zwischen Saarburg und Schweich. Auf der B 51 zwischen Konz und Trier wären dann an einem normalen Werktag 1700 Fahrzeuge mehr als im Bezugsjahr 2018 unterwegs, 3000 sind es mehr zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Zewen. Im Norden des Untersuchungsgebiets wird der Verkehr auf der A 64 um 4600 Fahrzeuge täglich im Vergleich zum Basisjahr zunehmen. Auf der A 602 in Höhe Ruwer sind es 1100 Fahrzeuge mehr.