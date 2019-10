Preisverleihung : Förderpreis der Friedrich-Spee-Gesellschaft in Trier

Trier Die Friedrich-Spee-Gesellschaft lädt am Dienstag, 15. Oktober, um 18 Uhr zur öffentlichen Verleihung des 10. Friedrich-Spee-Förderpreises in die Remise des Museums am Dom in Trier ein.

Privatdozent Dr. Frank Sobiech wird für seine herausragende Habilitationsschrift zu Friedrich Spee und zur Gefängnisseelsorge der Jesuiten während der Hexenverfolgungen in Deutschland ausgezeichnet.

Die Laudatio auf den Preisträger hält Rita Voltmer, Vorsitzende der Spee-Gesellschaft. Der Vortrag des Preisträgers steht unter dem Titel „Urteilsvermögen gut und kritisch – Friedrich Spee auf dem Weg zum Hexenprozesskritiker“.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einem Flötentrio der Karl-Berg-Musikschule. Anschließend lädt die Friedrich-Spee-Gesellschaft zu einem Weinumtrunk ein.