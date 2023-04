Fluthelfer-Ehrung in Trier Eine Medaille für Solidarität und Zusammenhalt

Constantin Paulus war an der Arbeit zur Eindämmung der Flut beteiligt. Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Irsch erzählt uns, wie er die Tage der Katastrophe erlebt hat. „Am Mittwoch, also dem 14. Juli, gab es bereits ab Mittag einen starken Regen, der sich bis in die Nacht zog. Am Donnerstag überschwemmte die Kyll dann das Ufer und wir wurden in den Einsatz gerufen.“ Obwohl keine Menschen zu Schaden kamen, habe es in Ehrang andere Probleme durch die Flut gegeben. „Ein großes Problem waren und sind die Heizsysteme, die an vielen Stellen ausgefallen sind. Das hat die Anwohner teilweise auch noch lange nach der Flut beschäftigt.“ Weiter gibt Paulus einen Einblick darauf, welche Wirkung die Flut auf die Bürger gehabt haben könnte. „Wir hoffen, dass die Flut geholfen hat, die Bevölkerung ein Stück weit für Solidarität und Eigenschutz zu sensibilisieren. Wenn jeder auf sich und seinen Nächsten achtet, kann das oft schon enorm weiterhelfen.“