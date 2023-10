Vorsicht Hundehalter Vermehrt Giftköder in Kenn entdeckt – Zwei Hunde bereits vergiftet

In den vergangenen Wochen wurden in Kenn an zahlreichen Orten Giftköder mit Rattengift, Schneckenkorn, Scherben oder anderen schädliche Inhalten entdeckt, meldet die Polizei. Am Donnerstag dem 5. Oktober wurde ein vergifteter Hund in eine Tierklinik eingeliefert, nachdem dieser einen Giftköder in der Reihstraße in Kenn gefressen hatte. Ein anderer Hund fand am Sonntag dem 1. Oktober einen Giftköder am Sportplatz in Kenn und musste ebenfalls in einer Tierklinik behandelt werden. Unter anderem wurden auch Köder an der Freizeitanlage und am Römerkeller gefunden.