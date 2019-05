Ausstellung : Vernissage in der Remise Trier-Quint

Trier-Quint Die Ausstellung der Zweibrücker Prisma-Künstler im Katholischen Familienbildungszentrum Remise (Von-Pidoll-Straße 18, Trier-Quint) zeigt die Vielfalt der Momente, die allgegenwärtig auf uns einwirken.

Die Künstlergruppe arbeitet seit dem Jahr 2012 in unterschiedlicher Zusammensetzung an gemeinsamen Projekten. Betina Knerr, Artur Mann, Klaus Wingerter, Hermann Weis sind mit Malerei vertreten. Peter Hudlet und Raymond David präsentieren Skulpturen. Die Künstler haben Momente der Freude, der Trauer, des Innehaltens, Erkennens, Spürens, Fühlens und Lachens in irgendeiner Form in ihre Bilder oder Skulpturen gebannt. Die Vernissage der Ausstellung „Momente“ ist am Samstag, 11. Mai, von 19 Uhr bis 22 Uhr. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 14. Juli.