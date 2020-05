Kunst : Vernissage zur Ausstellung escape in Kunstakademie

Trier Zur Eröffnung der Ausstellung escape von Bodo Korsig, am Freitag, 5. Juni um 19 Uhr lädt die Europäische Kunstakademie auf die Außenterrasse ein. Simon Santschi, Leiter der Europäischen Kunstakademie begrüßt die Gäste, eine Einführung in das Werk von Bodo Korsig gibt Heinz Höfchen, Kunsthistoriker aus Kaiserslautern.Die Teilnahme an der Eröffnung ist nur mit Anmeldung bis Mittwoch, 3. Juni unter der E-Mail-Adresse info@eka-trier.de möglich.



